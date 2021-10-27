İYİ Partili Durmuş Yılmaz 'Evet' kararına uymadı: 'Ret' deyip imzaladım
İYİ Parti'nin "Evet" oyu vereceklerini açıkladığı Irak ve Suriye tezkeresine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın "Hayır" dediği ortaya çıktı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve HDP'nin "Hayır" oylarına karşı AKP, MHP ve İİYİ Parti'nin "Evet" oylarıyla kabul edildi.
DURMUŞ YILMAZ GRUP KARARINA UYMADI
İYİ Parti'de Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin açıklamayı 20 Ekim tarihinde partinin genel başkanı Meral Akşener yapmış ve "Evet" oyu vereceklerini belirtmişti. İYİ Parti'nin aldığı grup kararına rağmen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tezkereye "Hayır" oyu verdiğini açıkladı.
"PUSULAYI 'RET' DEYİP İMZALADIM"
CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın oy pusulasını paylaştığı tweeti alıntılayan Yılmaz, "Sistem parmak izimi okumadığı için ben de bu pusulayı "ret" deyip imzaladım. Ancak oylama elektronik oylama yerine parmak kaldırmak suretiyle yapılınca 'Hayır' diye parmak kaldırdım ve pusulayı yırtıp çöpe attım. Keşke saklasaymışım" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıt zamları sonrası eşel mobilde yeni adım
- Artık bu telefon modellerinde çalışmayacak!
- Dolarda gözler 28 Ekim'e çevrildi
- Saray'dan çok sert Çavuşoğlu çıkışı
- Sayıştay'dan İBB'ye engel
- Döviz bürolarından kritik karar!
- Alçı da gemiyi terk ediyor
- İYİ Parti tezkere kararını açıkladı
- Komando marşı söyleyen TÜGVA'lıları Suriye'ye gönder
- 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim tatil mi?