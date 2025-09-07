Cumhuriyet Gazetesi Logo
İYİ Partili Erhan Usta: 'Yüzlerce balıkçı mağdur'

7.09.2025 04:00:00
Cemil Ciğerim
İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, giriş ve çıkışları kumla dolan Terme Balıkçı Barınağı’nda yüzlerce balıkçının mağdur olduğunu belirterek “Temizlik işleminin balıkçılardan ücret alınarak yapılması kabul edilemez. Barınak ivedilikle ve ücretsiz şekilde temizlenmeli” dedi.

İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı, Samsun Milletvekili Erhan Usta, Terme Balıkçı Barınağı’nda yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Usta, barınağın giriş ve çıkış noktalarında biriken kum nedeniyle teknelerin hareket edemez hale geldiğini ve yüzlerce balıkçının mağduriyet yaşadığını belirtti.

Usta, “400–500 tekne burada barınak buluyor. Yüzlerce aile geçimini buradan sağlıyor. Ancak yetkililerin sorumluluğunda olması gereken temizlik işlemi balıkçılardan ücret talep edilerek yapılmaya çalışılıyor. Bu, açıkça kabul edilemez bir uygulamadır. Terme Balıkçı Barınağı giriş ve çıkışları ivedilikle ve ücretsiz şekilde temizlenmelidir” dedi.

