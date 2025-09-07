İYİ Partili Erhan Usta: 'Yüzlerce balıkçı mağdur'

İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı, Samsun Milletvekili Erhan Usta, Terme Balıkçı Barınağı’nda yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Usta, barınağın giriş ve çıkış noktalarında biriken kum nedeniyle teknelerin hareket edemez hale geldiğini ve yüzlerce balıkçının mağduriyet yaşadığını belirtti.

Usta, “400–500 tekne burada barınak buluyor. Yüzlerce aile geçimini buradan sağlıyor. Ancak yetkililerin sorumluluğunda olması gereken temizlik işlemi balıkçılardan ücret talep edilerek yapılmaya çalışılıyor. Bu, açıkça kabul edilemez bir uygulamadır. Terme Balıkçı Barınağı giriş ve çıkışları ivedilikle ve ücretsiz şekilde temizlenmelidir” dedi.