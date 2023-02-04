İZBAN’a 4 yeni durak daha

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 11:50

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 11:50

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işbirliğiyle kente kazandırılan 136 kilometrelik İZBAN hattına dört yeni istasyon daha eklemek için çalışmalar başlatıldı.

MENEMEN’E İKİ YENİ DURAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Menemen’de müjdesini verdiği Koyundere ve Asarlık istasyonları için TCDD’den teknik görüş istendi. Bölgede yaşayan yoğun nüfusun İZBAN’a erişimini kolaylaştırmak için yapılması planlanan Koyundere ve Asarlık istasyonları, TCDD‘nin istasyon yerlerini uygun görmesiyle ilk olarak proje ihalesine çıkacak. İhale sonrası hazırlanacak projeye TCDD’nin onay vermesinin ardından yapım ihalesi süreci başlatılacak.

LALE VE KATİP ÇELEBİ DURAKLARI İÇİN TEKRAR İHALEYE ÇIKILIYOR

Menemen’deki durak çalışmalarının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak’ta Lale Mahallesi ve Çiğli’de Katip Çelebi Üniversitesi istasyonları için tekrar ihale sürecini başlatıyor. 2021 yılında Lale Mahallesi’nde yapım çalışmalarının başlatılmasına karşın yüklenici firma, ekonomik kriz nedeniyle ihaleyi feshedip çalışmaları durdurmuştu. Katip Çelebi Üniversitesi istasyon projesinin tamamlanması üzerine, iki istasyon için ortak ihaleye çıkılmıştı. İki ilçede de ulaşım sorununa çare olacak istasyonların ihalelerine teklif çıkmaması üzerine, şubat ayı içinde tekrar yapım ihalesine çıkılacak. İhale sürecinin ardından başlayacak yapım çalışmalarının 18 ayda tamamlanması planlanıyor. Yapım çalışmaları kapsamında, İZBAN’a entegre olacak iki istasyon da yerüstünde inşa edilerek hizmete açılacak.

136 KİLOMETRELİK HATTA DURAK SAYISI 45’E ÇIKACAK

Türkiye'nin en uzun banliyö hattı 2010 yılında 80 kilometre ile Aliağa ile Menderes arasında hizmete girdi. TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yapılan İzmir Banliyö Sistemi İZBAN hattı önce Torbalı'ya kadar uzatıldı. Ardından Tepeköy - Selçuk arasındaki 26 kilometrelik bölüm hizmete açıldı. İZBAN hattı Selçuk İstasyonu'nun da katılımıyla 136 kilometreye erişti. İZBAN hattında 41 olan istasyon sayısı yeni istasyonlarının devreye girmesi ile 45’e çıkacak.