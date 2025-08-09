İzBB davasında tahliye veren hâkimlere görev değişikliği! Sendika: 'Yargı araçsallaştırılıyor'

Yargıçlar Sendikası, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 8 Ağustos 2025 tarihli müstemir yetki düzenlemesine tepki gösterdi. Düzenleme kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma sonucunda asliye ceza mahkemelerinde açılan davalarda tahliye kararı veren İzmir 17. ve 28. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimlerinin, ağır ceza mahkemesi üyesi olarak görevlendirildiği bildirildi.

Sendika, devam eden davada Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükümleri uyarınca yetkili ve görevli yargıçların verdikleri yargısal kararlar nedeniyle idari tasarruflarla görev yerlerinin değiştirilmesinin, yargı bağımsızlığı algısını zedelediğini vurguladı.

Açıklamada, “Sonuçlarından bağımsız olarak, bu uygulama Anayasa ve uluslararası mevzuata açıkça aykırıdır. Yargıçların görevli oldukları mahkemelerin belirlenmesi anlamına gelen yetki düzenlemeleri, yargının araçsallaştırılmasına hizmet edecek biçimde kullanılamaz” ifadelerine yer verildi.

Yargıçlar Sendikası’nın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Hakimler ve Savcılar Kurulu' nun 08.08.2025 tarihli müstemir yetki düzenlemesi ile İzmir Büyükşehir Belediye' ne yönelik soruşturma sonucu asliye ceza mahkemelerine açılan davalarda tahliye kararı veren İzmir 17 ve 28. Asliye ceza mahkemesi yargıçları ağır ceza mahkemesi üyesi olarak görevlendirilmiştir.

Görülmekte olan davada CMK hükümleri gereği yetkili ve görevli yargıçların verdiği yargısal kararlar nedeniyle bağımsızlık algısını ortadan kaldıracak biçimde idari tasarruflar ile görev yerlerinin değiştirilmesi, sonuçlarından bağımsız olarak Anayasa ve ulusüstü mevzuata açıkça aykırıdır. Yargıçların görevli olduklari mahkemelerin belirlenmesi anlamına gelen yetki düzenlemeleri, yargının araçsallaştırılmasına hizmet edecek biçimde kullanılamaz.”