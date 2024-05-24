İZDENİZ’in yaz seferleri Kurban Bayramı’nda başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün, yaz aylarında Foça, Urla ve Mordoğan’a düzenlediği günübirlik seferler, Kurban Bayramı’nın ikinci günü olan 17 Haziran’da başlayacak. Günübirlik tatil imkânı sunan seferler 8 Eylül’e kadar devam edecek.
İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün, İzmir’in sayfiye yerlerine düzenlediği günübirlik gemi seferleri, bu yıl Kurban Bayramı tatilinde başlayacak. İlk seferler, bayramın ikinci günü olan 17 Haziran’da yapılacak; 18 Haziran ve 19 Haziran’da da devam edecek.
URLA, MORDOĞAN VE FOÇA'YA
Bayramın ardından cumartesi ve pazar günleri, hava ve deniz müsaadeli olarak yapılacak yaz seferleri; Konak, Karşıyaka ve Güzelbahçe iskelelerinden Urla, Mordoğan ve Foça ilçelerine düzenlenecek. Önceki yıllarda tek iskeleden kalkan gemiler, bu yıl gidiş ve dönüşlerde hem Karşıyaka hem Konak iskelelerine uğrayacak.
Gemilere biniş, İzmirim Kart ve temassız özellikli banka/kredi kartları ile yapılabilecek. Önceden bilet satışı olmayacak. Gemi kapasitesi kadar yolcu (azami 400 kişi) alınacağı için seferlere katılmak isteyenlerin, seyahatten en az yarım saat önce iskelelerde olması gerekiyor. Yaz seferlerinde 120 dakika içinde ücretsiz aktarma kuralı geçerli olmayacak. “Özel Sefer” kapsamındaki seferler, 7 yaş üstü tüm yolcular için ücretli olacak.
ÜCRET TARİFİSİ
Konak - Karşıyaka - Foça seferi, tek yön 150 TL
Karşıyaka - Konak - Mordoğan seferi, tek yön 120 TL
Güzelbahçe - Foça seferi, tek yön 75 TL
Karşıyaka - Konak – Urla seferi, tek yön 75 TL
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