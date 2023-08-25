İzmir açıklarında 136 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçesi açıklarında kurtarılan 136 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Menderes ilçelerinin açıklarında, farklı zamanlarda lastik botlarda düzensiz göçmen bulunduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 136 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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