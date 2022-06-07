İzmir açıklarında geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 77 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA
07 Haziran 2022 Salı, 23:30
İzmir açıklarında geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında 2 lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 77 göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


İzmir dikili düzensiz göçmen göçmen

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