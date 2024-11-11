İzmir afetlere hazırlıklı hale geliyor

Yayınlanma: 11.11.2024 - 09:47

Güncelleme: 11.11.2024 - 09:47

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı; deprem, yangın, sel ve heyelan başta olmak üzere her türlü afetle mücadeleyi güçlendirmek ve kentin afetlere yönelik direncini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Mutlu Gürler, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki süreçleri içerecek biçimde bütünleşik afet yönetimi modelini benimsediklerini vurguluyor. Afet Yaşam Parkları kuracaklarını söyleyen Gürler, “Afet sonrası toplanma alanları ile geçici barınma alanları büyük önem taşıyor. Bu konudaki eksikliklerimizin giderilmesi ve daha kapsamlı bir çalışma yapmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu alanları aynı zamanda bir yaşam parkına, hatta doğa ve afet farkındalık parkına çevirmek gibi projemiz var. Uygulama için pilot bir bölge belirledik ve ilgili diğer birimlerimizin de desteğini alarak proje üzerinde çalışıyoruz” dedi.

“İMKANLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ”

İzmir’de 2 bin 684 toplanma alanı bulunduğunu açıklayan Gürler, “Olası bir afet sonrası, toplanma ve barınma alanlarının temel ihtiyaçlarının başında elektrik ve suyun kesintisiz şekilde ulaştırılması geliyor. Aynı zamanda tuvalet ve duş, ilk yardım malzemeleri ile temel gereksinim için gıda ve hijyen malzemelerinin ulaşımı da son derece önemli. Kapsamlı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunların eksiksiz olması için imkanlarımızı seferber edeceğiz” diye konuştu.

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜ SAYISI ARTACAK

Mahalle afet gönüllüleri çalışması kapsamında, gönüllü sayısını da arttırmayı hedeflediklerini vurgulayan Mutlu Gürler, şunları söyledi: “Afet farkındalık eğitimlerinin temel hedefi, afet gönüllüsü olmak isteyen gönüllü insanları, bu çerçeve içerisinde kendi çalışmalarımıza paydaş yapmak. Kendi bütünlüğü içerisinde bu çalışmaları yapan belli kurumsal seviyelere ulaşan grupları biliyoruz. Bu doğrultuda 26 arama kurtarma derneği ile eğitim, afet müdahalesi, tatbikat konularında iş birliği protokollerimizi yaptık. Onun dışında kendi verdiğimiz eğitimlerimizle 23 bin vatandaşımızla afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Bu sayıyı artırmak istiyoruz. Binlerce afet gönüllüsü, bizimle iş birliği yapıyor olsun istiyoruz. Şu anda sertifika eğitimleri tamamlanmış 850 afet gönüllüsü bulunuyor.”

LOJİSTİK MERKEZİ KURULACAK

Çalışmalar kapsamında lojistik merkezlerinin kurulacağını da söyleyen Afet İşleri Dairesi Başkanı Mutlu Gürler, “Afetler sırasında ortaya çıkan ihtiyaçların hızlı şekilde giderilmesi için elimizde bazı kritik ekipmanların olması gerekiyor. Acil durumda ihtiyaç duyulan malzemelerin, ekipmanların hazırlanması için önemli oranda ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir lojistik merkez tahsis edildi. Burasının altyapısını güçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

AFAD’IN İLK TOPLANTISI İZMİR’DE YAPILACAK

Ankara’da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde yapılan toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı için hazırladıkları yönetmelik taslağını sunduklarını da açıklayan Gürler, AFAD’ın, yeni kurulan daire başkanlıkları ile ilçe belediyeleri bünyesinde kurulan afet işleri müdürlükleri arasında sağlıklı bilgi ve hizmet akışı sağlamak, görev tanımlarını netleştirmek, ortak bir çalışma programı hazırlamak için ilk toplantısını İzmir’de yapacağını belirtti.