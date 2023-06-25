İzmir Barosu'ndan Onur Yürüyüşü açıklaması: Gözaltılar serbest bırakılsın

Yayınlanma: 25.06.2023 - 20:08

Güncelleme: 25.06.2023 - 20:08

İzmir'de LGBTİ+ Onur ayı kapsamında Alsancak'ta Kıbrıs Şehitleri Caddesinde yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale ederken aralarında avukatlarında olduğu çok sayıda yurttaş gözlatına alındı.

Alana gelen İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz da polis müdahalesine tepki gösterdi.

Gözaltıların ardından barodan yapılan yazılı açıklamada, "Gözaltılar serbest bırakılsın" başlıklı bir açıklama yaparak, "Anayasal bir hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında, İzmir'de düzenlenen Onur Yürüyüşüne polis güçleri müdahale etmiş olup gözaltılar devam etmektedir. İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Gamze Şimşek ve üç meslektaşımızın da aralarında bulunduğu çok sayıda yurttaşımız, hukuksuz bir şekilde, işkence yapılarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

"VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Yurttaşların yanında olduklarını ifade edilen açıklamada, "İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, müdahale sırasında, hastane ve emniyet süreçlerinde meslektaşlarımızın ve yurttaşlarımızın yanındadır. Hiçbirini birbirinden ayırmadan, şart ve kayıt koymadan, "ama"sız ve fakat"sız, temel hak ve özgürlükleri savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" denildi.



