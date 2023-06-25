İzmir'de Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı
İzmir'de LGBTİ+ Onur ayı kapsamında Alsancak'ta Kıbrıs Şehitleri Caddesinde yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale ediyor. Gösteri yapılan cadde polislerce tamamen kapatılırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İzmir Valiliği, 11’inci Onur Haftası kapsamında İzmir’de düzenlenecek etkinlikleri, ‘genel ahlakı koruma’ gerekçesiyle yasaklamasına rağmen çok sayıda yurttaş Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanarak yürümek istedi.
POLİSTEN YURTTAŞLARA MÜDAHALE
Emniyet güçleri caddeye çıkan bütün sokakları bariyerlerle kapatarak kontrollü geçiş sağlamasına rağmen yürümek isteyen yurttaşlara polis müdahale etti.
ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İzmir Barosu Başkani Sefa Yılmaz'ın da katıldığı etkinlikte basın açıklamasına dahi izin verilmedi. Polis müdahalesinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi polis ekiplerince tamamen kapatıldı.
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