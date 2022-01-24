İzmir Barosu'ndan Sedef Kabaş ve Sezen Aksu tepkisi

24 Ocak 2022 Pazartesi, 09:17

Gazeteci Sedef Kabaş, TELE 1 televizyonunda katıldığı bir programında söylediği sözler nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla dün gözaltına alınmış ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Sezen Aksu ise 2017’de yaptığı bir şarkıda geçen "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri üzerinden AKP tarafından hedef gösterildi.

İzmir Barosu, Kabaş’ın tutuklanmasına ve Sezen Aksu'nun hedef gösterilmesine yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Barodan yapılan açıklamada, George Orwell'ın 1984 romanına atıfta bulunularak, "Aslında hiçbir şey yasa dışı değildi, çünkü artık yasa diye bir şey yoktu." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Son günlerde yaşananları bir hukuk örgütünün penceresinden değerlendirince ortaya çıkan tablo vahim:

Gece yarısı ev basıp yakalama yapmak,

Yargıya talimat vermek,

Dini alanlarda nefret söylemi kullanmak ve hedef göstermek,

“Dil koparmak" gibi linç terimleri sarf etmek,

Bir atasözünden suç türetmek,

Yurttaşı baskı altına alıp korkutmak için yargıyı kullanmak…

Tüm bunlar, totaliter bir anlayışın ürünüdür ve hukuksuzdur.

İfade özgürlüğü, demokratik bir toplumun temelidir. Ülkemizde de olduğu gibi baskıcı rejimlerin tümü bireylerin özgürce düşünmesini ve bu düşüncelerini ifade etmelerini istemezler.

Üretmeyen, susan ve itaat eden bir toplum hayali kuran siyasi iktidar, Sedef Kabaş ve Sezen Aksu üzerinden toplumu dizayn etme çabasını sürdürmektedir.

İktidarın dilinin kemiği, hukuk tanımazlığınızın sınırı olmayabilir; ama, biz hukuktan yana taraf olmayı seçiyoruz.

İzmir Barosu olarak, sanata ve basın özgürlüğüne yönelik bu gerici saldırılara karşı temel hak ve özgürlükleri savunmakta ısrar edeceğiz.