İzmir Barosu’nun “Onur ayı kahvaltısı” tekbirlerle basıldı

Yayınlanma: 17.06.2023 - 17:37

Güncelleme: 17.06.2023 - 18:10

İzmir Barosu, “Onur Haftası” etkinlikleri kapsamında, bugün; “İzmir Barosu Onur Ayı Kahvaltısı” etkinliği düzenledi. Bir grup LGBTİ+ karşıtı tekbirlerle baro binası önüne gelerek, etkinliği protesto etti. Polis, iki grubun arasında barikat kurdu.

"SÖZLÜ VE FİZİKSEL SALDIRIDA BULUNDULAR"

İzmir Baro Başkan Yardımcısı Zöhre Dalkıran, “Seçim kazanılır kazanılmaz, ilk mesaj LGBTİ bireylere yönelik nefret söylemiyle oldu. Biz İzmir Barosu olarak tabii ki dün olduğu gibi bugün de her zaman temel hak ve özgürlüklerin savunulması noktasında üzerimize düşen şeyleri yapmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda Onur Haftası nedeniyle de bizim ‘LGBTİ bireyler’ komisyonumuz var. Bir haftalık bir etkinlik programı yaptılar. Bu etkinlik programımızı sosyal medya hesaplarımızdan paylaşır paylaşmaz zaten bugün baro bahçedeki kahvaltıyı engellemeye çalıştılar, dün de baronun önünde gelip bu hafta yapacağımız etkinlikleri protesto eden kesimler, sosyal medya üzerinden bir linç kampanyasına başlamışlardı zaten. Dün baro önünde açıklama yaptılar. Bugün de kahvaltı etkinliği vardı, komisyonumuzun. O kahvaltı etkinliğine geldiler. Hem sözlü olarak hem de fiziksel olarak saldırıda bulundular" diye konuştu.

"EMNİYET KÜFÜR VE TACİZE GÖZ YUMDU"

Emniyet güçlerinin alanda olduğunu aktaran Dalkıran, "Ama bizim, emniyet güçleriyle ilgili de şöyle bir eleştirimiz var. Grup geldi basın açıklamalarını yaptılar basın açıklamaları bitene kadar biz herhangi bir müdahalede bulunmadık kendi etkinliğimizi yaptık. Basın açıklamasıyla ilgilenmedik. Ama basın açıklamasını bitirdiler. Serbest kürsü oluşturdular. Başka konuşmalar yaptılar. Onları da yapıldı. Ama oradan ısrarla ayrılmadılar. Sözlü tacizlerde bulundular. Ve emniyet görevlileri normalde demokratik kitle örgütlerinin basın açıklamasında, basın açıklaması biter bitmez dağıtan, dağılmadığında gözaltına alınan, gaz sıkan emniyet görevlileri bugün saatlerce yapılan açıklamadan sonra bile onların dağılmasını sırtını sıvazlayarak; ‘İkna edeceğiz, konuşacağız, halledeceğiz’ deyip sırtlarını sıvazlaya sıvazlaya orada özellikle sözlü, küfür ve tacizde bulunmalarına göz yumdular. Emniyetin tabii bu tavrıyla ilgili de işlemler yapacağız. Bu hafta boyunca da etkinliklerimiz aynı program kapsamında devam edecek” dedi.

Öte yandan dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger “Valiliğimizin yetkisi çerçevesinde, yasalara ve toplumun değerlerine aykırı hiçbir toplantı, gösteri ve yürüyüşe izin verilmeyecektir. Yasalara aykırı davrananlar hakkında da kolluk güçleri yetkileri çerçevesinde her türlü müdahaleyi yapacaktır” açıklamasını yapmıştı.