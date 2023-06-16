İzmir Valiliği'nden Onur Haftası öncesi yürüyüş yasağı
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, bu akşam Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Onur Haftası öncesinde kentte yapılacak toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından; “Valiliğimizin yetkisi çerçevesinde, yasalara ve toplumun değerlerine aykırı hiçbir toplantı, gösteri ve yürüyüşe izin verilmeyecektir” açıklamasını yaptı.
Köşger’in açıklaması şöyle:
“Valiliğimizin yetkisi çerçevesinde, yasalara ve toplumun değerlerine aykırı hiçbir toplantı, gösteri ve yürüyüşe izin verilmeyecektir. Yasalara aykırı davrananlar hakkında da kolluk güçleri yetkileri çerçevesinde her türlü müdahaleyi yapacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”
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