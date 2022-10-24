İzmir Barosu'nun yeni başkanından örnek davranış

Çağdaş Avukatlar Grubu’ndan seçilerek İzmir Barosu'nun yeni başkanı olan Sefa Yılmaz, baro başkanı olmasını kutlayan sevenlerinden ona çiçek göndermek yerine SMA hastası Mustafa Yağız’a bağış yapmasını istedi.

İZMİR / Cumhuriyet
24 Ekim 2022 Pazartesi, 17:31
İzmir Barosu'nun yeni başkanından örnek davranış
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İzmir Barosu’nun olağan genel kurulu yapıldı. Dört gruptan beş adayın yarıştığı seçimlerde kazanan Çağdaş Avukatlar Grubu’nun adayı Sefa Yılmaz oldu.

Tebrikleri kabul eden Yılmaz, kendisine çiçek göndermek isteyenlere SMA hastası Mustafa Yağız’a bağış yapmalarını istedi.

Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İzmir Barosu Başkanlığına seçilmem nedeniyle çiçek gönderilmesi yerine Şanlıurfa Barosuna kayıtlı meslektaşlarımızın SMA TİP 1 Hastası oğulları Mustafa Yağız’a Bağış yapılmasını rica ediyorum. TR54 0001 0090 1020 9912 3050 01 Mustafa Yağız Avcı" ifadelerini kullandı. 



SMA İzmir Barosu Sefa Yılmaz

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