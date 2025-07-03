İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay Ödemiş’te yangın bölgesinde: “Bu bir afet, bu bir felaket”

İzmir’in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesinde dün akşam başlayan orman yangını devam ediyor.



Dün saat 21.05’te henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına gün boyu yapılan müdahaleler sonuç vermedi ve yangın kuvvetli rüzgarın da etkisiyle çok geniş bir alana yayıldı.

Yangını kontrol alma çalışmaları devam ederken yangın nedeniyle ilk etapta Tosunlar ve Suçıktı köyleri tahliye edilirken ikinci aşamada ise alevlerin ulaştığı Üzümlü ve Köseler köyleri tahliye edildi.

Köylerden ilk etapta hayvanlar tahliye edilirken daha sonra jandarma ve arama kurtarma ekipleri sokak sokak dolanarak köydeki vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdi.

BAŞKAN TUGAY BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Öte yandan; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yangının etkilediği köylerde incelemelerde bulundu.

Karadan müdahalenin yangını söndürmede çok etkili olmadığını ve havadan müdahalenin daha etkili olması gerektiğini belirten Başkan Tugay, “Çok korkunç bir durum yaşıyoruz. Rüzgarla beraber durdurulamayan bir yangın var burada. Üç tane köy ciddi olarak yandı. Üzümlü köyü de çok ciddi bir tehdit altında. Çokça araç var burada. Hem İzmir'in hem diğer illerden takviye için gelen ama görüyorsunuz yukarıda cayır cayır yanıyor ve oraya hiçbir aracın çıkması mümkün değil. Yani yangının buraya inmesini ve buradaki seraları, buradaki damları, yukarıdaki evleri filan yakmasın diye yaklaşınca söndürmeyi bekliyoruz açıkçası. Buna yapılabilecek şey daha etkili bir havadan müdahale. Yani başka da bizim elimizden bir şey gelmiyor. Sadece işte burada bu serası olan insanları görünce... Yani bunların emekleri, hayatları, kazançları burada. Korumaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Karadan yapabiliyoruz. Aydın itfaiyesinden bir araç şu anda orada. Sağ olsunlar yardıma gelmişler. Bizim itfaiye araçlarımız yolda. Burada insanların canlarını ve mallarını korumaya çalışacağız. Ama bu bölgedeki orman gidiyor yani tamamen yanıyor. Kahrolarak izliyoruz sadece. Başka bir şey yok” dedi.

“İKİSİ DE ÇOK ACI KAYIPLAR”

Yangında iki vatandaşın hayatını kaybetmesine de değinen Tugay, şunları söyledi:

“Çok üzücü. Bir tanesi dün gece evinden çıkarılamayan yatalak bir yaşlı bir insan. Ne yazık ki feci bir şekilde yanarak hayatını kaybetmiş. Bugün de Orman Bölge Müdürlüğünün bir iş makinesi operatörü yangına bir koridor açmaya çalışırken birdenbire yangının içinde kalıyor kurtarılamıyor. Ne yazık ki ikisi de çok acı kayıplar. Bir sürü insan bu arada aslında ufak tefek yaralanma yaşadı. İtfaiye personeli çokça yaralandı. Yaralanmaya devam ediyor. Bu bir afet, bir felaket. Bunların içinde de var. Yani hem o görevli çalışan arkadaşımıza hem de o yaşlı vatandaşımız için çok üzüldük. Kurtarabildiğimiz insanlara seviniyoruz.”