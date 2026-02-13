İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 19 Mart ve bakanlık tartışması

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaşanan tartışmaların ardından CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç, meclis kürsüsünden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Toplantıya Başkanvekili Zafer Levent Yıldır başkanlık etti. Bakanlık makamının parti kimliğinden bağımsız olması gerektiğini belirten İnanç, devlet yönetiminde tarafsızlığın esas olduğuna dikkat çekti. AKP grubunun önceki oturumda Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'i tebrik ettiklerini hatırlatan İnanç, “Devletin bakanının partisi olmaz. Bakanlığa gelene kadar partisi olur. O makam devlet makamıdır. Şimdi Adalet Bakanı yapılan sayın bakanın nereden geldiğini Türkiye bilmiyor mu? Elbette kaygılarımız var. ‘Bakanımızı tebrik ediyorum’ derken AK Parti’nin bakanını mı tebrik ediyorsunuz? Devletin bakanını tebrik edeceksiniz.” dedi.

“YARGI KARARI OLMADAN SUÇ İSNADI OLMAZ”

CHP’nin temel ilkesinin hukuk devleti olduğunu belirten İnanç, yargı kararı olmadan kimseye suç isnadında bulunulamayacağını vurgulayarak, “19 Mart sürecinde, yarısı dahi yazılmamış iddianamelerle arkadaşlarımız hakkında verilen tutuklama kararlarında kimin imzası var? TBMM’de bakan yemin ederken, karar vermesi ve adaleti sağlaması gereken bir hakimin orada ne işi var? İşte bizim itirazımız ve kaygımız buradadır.” ifadelerini kullandı.

TBMM’de edilen yemini anımsatan İnanç, hukukun üstünlüğü ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlılığın yalnızca sözle değil, uygulamayla da gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

CHP’nin demokrasi ve seçim güvenliği konusundaki hassasiyetine dikkat çeken İnanç, “Kaygımız, halk iradesinin hiçbir müdahaleye uğramadan sandığa yansımasıdır. Türkiye’nin ihtiyacı daha fazla gerilim değil, daha güçlü demokrasi ve adalettir” dedi./İZMİR