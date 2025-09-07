İzmir’de cezaevi firarisi, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü: Gülsüm için adaleti aramaya kararlılar

İzmir Konak’ta geçen yıl haziran ayında cezaevinden firar eden Sedat Mertoğlu, boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Mertoğlu’nu bıçaklayarak öldürdü. “Eşi kasten öldürme” suçundan yargılanan Mertoğlu’nun davası geçen gün İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savcı mütalaasında sanık için “canavarca hisle, tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmeden” ceza verilmesini istedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşma 22 Aralık’a ertelendi.

‘BOŞANMAK HAKTIR’

Duruşmaya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Aslı Ağar, “Çocuk yaşta evlendirilen Gülsüm, hamileyken cezaevine giren ve 17 yıldır cezaevinde olan eşi tarafından öldürüldü. Gülsüm yıllardır boşanmak istiyordu. Ancak aileler devreye giriyor ve boşanmasına izin verilmiyordu. Kadınlar bu ülkede boşanmak istediği için öldürülüyor. Boşanmak haktır. Katilin ağırlaştırılmış müebbet cezası alması için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.