İzmir'de cinsel içerikli görüntülerle şantaj: Uzlaştırmacı yalanıyla 15 milyon TL'lik vurgun!

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, liderliğini A.S.G.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, 2024 yılı içerisinde ülke genelinde 235 yurttaşla sahte kadın profilleri üzerinden iletişim kurarak cinsel içerikli görüntülerini temin ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin, görüntülerini elde ettikleri mağdurları daha sonra kendilerini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtıp aradıkları tespit edildi. Mağdurlara "Cinsel istismar suçundan hakkınızda dava açıldı" diyerek korku ve panik oluşturan şüphelilerin, 'uzlaştırma ücreti' adı altında toplam 15 milyon TL'den fazla haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 30 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi.

Ekipler, 13 Ocak günü İzmir merkezli İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Balıkesir, Kırklareli, Karabük ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 27 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.