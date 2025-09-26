İzmir’de istismar davasında tutukluluk kararı: ‘İftira olması mümkün değil’

İzmir’de sekiz yaşından itibaren üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilen E.S’nin davasının 5. duruşması İzmir Adliyesi 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Cinsel istismar suçundan yargılanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda çömlek sanatçısı olarak çalışan B.K’nin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 26 Kasım 2025 tarihine ertelendi.

Avukat Merve Aybar Güler, “En ağır cezalandırma beklentimizdir” dedi.

‘SUÇ AÇIKÇA SABİTTİR’

Duruşma sonrası açıklama yapan avukat Merve Aybar Güler, dosya kapsamındaki raporlar ve mağdurun tutarlı beyanlarının sanık ifadeleriyle birlikte değerlendirildiğinde suçun açıkça sabit olduğunu belirterek “Mağdur kızımıza yönelik bu ağır istismarın ‘iftira’ olarak nitelendirilmesi mümkün değildir” diye konuştu.

Sanıkların Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca üst hadden cezalandırılması gerektiğini söyleyen Güler, davanın yalnızca bir mağdurun değil tüm toplumun vicdanını ilgilendirdiğini ifade etti. Güler, “Adaletin gecikmesi yeni mağduriyetlere kapı aralayacak, caydırıcılığın sağlanamaması toplumsal huzuru zedeleyecektir” dedi.