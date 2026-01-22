Cumhuriyet Gazetesi Logo
İzmir'de korku dolu anlar: Sular yükseldi, çayda mahsur kaldı!

22.01.2026 14:33:00
İHA
Konak ilçesinde, hurda toplamak amacıyla Meles Çayı'na inen ve yağış nedeniyle yükselen suyun ortasında mahsur kalan 43 yaşındaki C.Ç. adlı kişi, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yenidoğan Mahallesi mevkiinden geçen Yeşildere Meles Çayı'nda sabah saat 08.45 sıralarında adeta can pazarı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; hurda toplamak amacıyla dere yatağına inen C.Ç. (43), aniden bastıran yağışla birlikte su seviyesinin yükselmesi sonucu dere ortasında mahsur kaldı. Çevre sakinlerinin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği personeli ve Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Tekin Düz, kurtarma çalışmaları sırasında ekiplere destek verdi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren titiz çalışmaları sonucunda mahsur kaldığı yerden çıkarılan C.Ç., güvenli bölgeye alındı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Dereden çıkarılan yurttaşa ilk müdahale olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan C.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

#İzmir #çay #sağanak yağış #Mahsur

