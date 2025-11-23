İzmir'de 'levye'li trafik tartışması: 2 şüpheli gözaltında!

Ord. Prof. Dr. Muhittin Erel Caddesi'nde kamyon sürücü E.İ. ile araçta yolcu konumunda bulunan V.D., trafikte bir otomobil sürücüsüyle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Daha sonra otomobilin önünde kamyonu durduran E.İ. ve yanındaki arkadaşı araçtan inip, levye ile otomobile saldırdı.

Otomobildekilerin saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, sosyal medya platformlarında paylaşmasının ardın İl Emniyet Müdürlüğü, harekete geçti.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Polis, tepki çeken görüntülerdeki iki saldırganı gözaltına aldı. Şüphelilerden kamyon sürücüsü E.İ. hakkında çeşitli trafik kanunu maddeleri üzerinden 5 bin 156 lira para cezası uygulanarak, ehliyetine geçici süreyle el konuldu. Diğer şüpheli V.D’ye ise ‘2918 sayılı trafik kanunun 73/a maddesi’ üzerinden 993 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, levyeli saldırı girişimini gerçekleştiren V.D’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.