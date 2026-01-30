İzmir'de sağanak: Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir'de sağanak yağış ve fırtına özellikle akşam saatlerinde etkili oldu.

Şiddetli rüzgâr ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Akşam saatlerinde İZSU'dan yapılan açıklamaya göre Halkapınar Pompa İstasyonu’na yıldırım düştü. Bu nedenle Buca, Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerine su sağlanamadı. İZSU ekiplerinin arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kemalpaşa Ulucak'ta öğleden sonra etkisini arttıran şiddetli sağanak yağış hayatı felç etti. Sokaklar kısa sürede nehre dönüşürken, sel suları park hâlindeki araçları önüne katarak sürükledi. Araçlar dereye sürüklenirken, bazılarının da çukura gömüldüğü görüldü.

Bornova Pınarbaşı'nda evleri su bastı. Yeşilova'da vatandaşların rögarları kendi imkanları ile açmaya çalıştığı görüldü.

Gaziemir Sarnıç'ta sürücüler, sular altında kalan araçların üzerine çıktı. Akçay caddesinde de araçlar yolda kaldı.

Buca'da rögarlar taşarken Çamlıkule mahallesinde caddeler ırmağa dönüştü. Efeler mahallesinde istinat duvarı çöktü.