İzmir’de sahte alkol depolarına baskın: 5 ton ele geçirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi ve satışına yönelik yürüttükleri teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı. 14 Temmuz ve 16 Temmuz tarihlerinde Bornova ve Karabağlar ilçelerinde belirlenen adreslere ve şüphelilere ait araçlara eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL’yi bulan çok sayıda sahte malzeme ele geçirildi.

Operasyon kapsamında; 5,8 ton taklit etiketli etil alkol, 4,46 litre içki aroması, 4 bin 470 adet boş içki şişesi, 12 bin 50 adet kapak, 500 adet içki kutusu bulundu. Etil alkolün merdiven altı şartlarda üretildiği, dolum için hazırlanan şişe ve kapakların da iç piyasaya sürülmeye hazırlandığı belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, mahkemeye sevk edilen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.