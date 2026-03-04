İzmir'de 'uyuşturucu' operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Konak ilçesinde bulunan bir araçta ve Kemalpaşa ilçesindeki bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu ve “torbacı” olarak adlandırılan sokak satıcılarına dağıtım yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen araç ve adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 366 bin 400 adet sentetik ecza, 8 bin 850 gram metamfetamin, 122 gram esrar-skunk ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

4 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler M.A.G., T.Ç., A.N. ve K.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.