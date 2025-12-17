İzmir'den geldi, Kağıthane'de caddeyi birbirine kattı: 'Linç edileceksin!'

İstanbul Kağıthane'de manevra yapan TIR, üç araca zarar verip caddeyi birbirine kattı.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir’den geldiği öğrenilen TIR’ın şoförü, semtteki dar sokağa girdi.

ARAÇLARA ÇARPTI

Burada ilerleyen şoför ardından caddeye bağlanmak için manevra yapmaya başladı. Bu sırada TIR’ın dorsesi park halinde olan 34 MRK 491 plakalı araca çarptı.

Vatandaşların bağırarak uyarmasına rağmen manevra yapmaya devam eden şoför, bu kez de 34 AC 5353 plakalı otomobile çarparak zarar verdi.

TRAFİĞİN DURMASINA NEDEN OLDU

İşlek caddede uzun süre trafiğin durmasına neden olan TIR şoförü, manevra yapmayı sürdürerek park halindeki başka bir otomobile daha çarptı.

Çevredeki vatandaşların kaçmaya çalıştığını düşündüğü TIR şoförü, birkaç manevra daha yaptıktan sonra durdu.

"LİNÇ EDİLECEKSİN, BURASI GÜLTEPE"

Bu sırada yoldan geçen bir kadın, "Abi linç edileceksin birazdan, burası Gültepe, kimin arabası olduğunu bilmiyorsun" diyerek duruma tepki gösterdi.

Araç sahiplerinin olay yerine gelmesi sonrası sürücülerin kendi arasında trafik kazası raporu tuttuğu öğrenildi.