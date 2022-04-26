İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden Gezi Davası tepkisi

26 Nisan 2022 Salı, 09:29

Gezi davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet; tutuksuz 'sanıklar' Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi ve Can Atalay hakkında 18 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verildi

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, mahkemenin verdiği karara tepi göstererek, "Gezi Davası sanıklarının aldığı cezalar, Türkiye’nin demokrasi karnesine vurulan yeni bir darbe olmuştur." açıklamasını yaptı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, kararın siyasi olduğuna vurgu yapıldı. "Yurttaşlarımızın hukukunu, adil yargılanma hakkını, bağımsız ve tarafsız bir hukuk sistemini savunmaya çalışan her bireyin düşüncelerini ifade etme hakkı vardır." denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Özgür düşünceyi ömür boyu demir parmaklıklara mahkum etmek çözüm üretmek değil, demokrasiyi mahkum etmektir. Yargının siyasallaşması başta gazeteciler olmak üzere muhalif düşünce açıklayan her meslek grubu, kişi ve kuruluş için büyük tehdittir.

Tüm muhalif düşünenlere göz dağı vermek amacıyla alınmış bu kararlarla; yargılanan kişiler değil, özgür düşüncenin ta kendisidir. Asli amaç düşünceye gözdağı vermek olmamalıdır.

Ne yazık ki gelişmeler giderek, Anayasa ile güvence altına alınmış olan Hukuk Devleti idealini kaybetmemize yol açmaktadır. Ancak adalet arayışımız, inancımız ve mücadelemiz bitmeyecektir."