İzmir için sağanak uyarısı
Meteoroloji, İzmir'de bugün gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirterek, olası olumsuzluklara karşı uyardı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi İzmir ve çevresi için sağanak uyarısında bulundu.
Yapılan açıklamada, İzmir'in Çeşme Yarımadası dışında kalan ilçeleri (Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Karşıyaka, Karabağlar, Kemalpaşa, Konak, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Tire ve Torbalı) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak yağışın etkili olacağı tahmin edildi.
Kurum yurttaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyardı.
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