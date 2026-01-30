İzmir için yeni öneri: 'Gri su, uzun süre rahatlatır'

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'de kullanılan suyun yeniden arıtılarak gri su olarak tarımda değerlendirilmesinin önemli etkileri olabileceğini belirterek, "Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nden elde edilecek gri su ve Gördes Barajı'nın altyapısının düzenlenmesi İzmir'i uzun yıllar rahatlatır" dedi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından kuraklık nedeniyle uygulanan planlı su kesintileri sürerken, kuraklık sorununa yönelik çözüm arayışları da devam ediyor. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, çözüm önerilerinden birinin gri su olduğunu söyledi. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi gibi büyük tesislerden çıkan suyun arıtıldıktan sonra tarıma kazandırılmasının önemli etkileri olacağını belirten Prof. Dr. Yaşar, gri suyun kullanılan suyun yeniden arıtılarak tekrar kullanıma kazandırılması anlamına geldiğini ifade ederek, "Amerika'nın 47 eyaletinde büyük şehirlerde kullanılan sular gri su yöntemiyle tarımda değerlendiriliyor. Çünkü tarımda çok ciddi miktarda su tüketiliyor. Bu yöntemle büyük bir avantaj elde edilebilir. İzmir'de binalardan akan suyun toplanarak gri suya dönüştürülmesi de konuşuluyor. Japonya gibi birçok ülkede bu uygulama başladı. Ancak İzmir'de her binada değil, büyük binalar ve sitelerde uygulanabilir. Arıtılan su bahçe sulamasında ya da tuvaletlerde yeniden kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

''GÜNDE 500 BİN METREKÜP SU DENİZE DÖKÜLÜYOR''

İzmir'de gri su uygulamasının binalara kadar yayılmasına gerek olmadığını belirten Prof. Dr. Yaşar, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nden çıkan arıtılmış suyun tarıma kazandırılması ve Gördes Barajı'nın altyapı sorunlarının giderilmesinin yeterli olacağını söyledi. Gördes Barajı'nda suyun birikmesini engelleyen altyapı sorunlarının halen devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu iki sorun çözüldüğünde bulut tohumlama ya da deniz suyuna ihtiyaç kalmaz. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nden her gün ortalama 500 bin metreküp su denize dökülüyor. Bunun üçte biri dahi arıtılarak Gediz ve Menemen ovalarına gönderilirse tüm tarım alanlarına yeter. Tarım için kullanılan yer altı suları da rezerv olarak kalır. Su yatırımlarında paranın hiçbir önemi yok."

''SU SORUNU DEĞİL, SU YÖNETİMİ SORUNU VAR''

İzmir'de su sorunu değil, su yönetimi sorunu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yaşar, "Kullanma suyu toplam tüketimin yüzde 5-7'si civarında. Tarımda ise suyun yaklaşık yüzde 75'i kullanılıyor. Suyu bilimsel yöntemlerle kullanmamız gerekiyor. Bulut tohumlama ile yağışın yüzde 25 artırılabileceği söyleniyor ancak zaten sistemde yüzde 25 kayıp-kaçak var. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nden elde edilecek gri su ve Gördes Barajı'nın altyapısının düzenlenmesi İzmir'i uzun yıllar rahatlatır" diye konuştu.