İzmir ile Edirne ‘Su kardeşi’ oldu

05 Aralık 2022 Pazartesi, 14:30

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği’nin ev sahipliği yaptığı Su Kayıpları Etkinliği, İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu’nun da katılımıyla başladı.

Ulusal Su Verimliliği Seferberliği kapsamında düzenlenen etkinlik, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe ve Kurul Üyeleri, DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Kamu Yatırımları Genel Müdürü Nebi Çelik, Batman Valisi Ekrem Canalp, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Balıkesir, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Malatya, Ordu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanları, 20 ilin belediye başkanları ile Su ve Kanalizasyon idareleri temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşiyor.

İZMİR VE EDİRNE ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte su kayıplarının azaltılması konusunda belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanması amacıyla Belediye Su Kardeşliği kültürü de başlatıldı. Bu kapsamda etkinliğe katılan 28 belediye su kardeşi ilan edildi.

Hızlı nüfus artışı, iklim krizi ve artan sanayileşme gibi sorunlar sebebiyle yaşanan su kayıplarına karşı içme ve kullanma suyu sektörünün bileşenleri arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını hedefleyen “Su Kayıpları Etkinliği” 5 Aralık’ta başladı. Ülkemiz genelinde su verimliliği konusunda farkındalık oluşturulması ve su verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasını amaçlayan etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Edirne Belediyesi arasında Belediye Su Kardeşliği protokolü imzalandı.

İZSU, SU KAYIPLARIYLA MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye, yılda bin 323 metreküp kişi başı kullanılabilir su miktarı ile su stresi altındaki ülkeler arasında yer alıyor. Su kaynaklarının verimli kullanımı ve su kayıplarının önlenmemesi durumunda Türkiye’nin 2050 yılından itibaren su sıkıntısı yaşayacağı öngörülüyor.

İZSU Genel Müdürlüğü, sağlıklı ve kaliteli suyu erişilebilirliğini artırma ve su kayıp kaçaklarını önlemek için yapacağı çalışmalar için 2023 yılı bütçesinde 3 milyar 502 milyon liralık bir pay ayırdı. 2023 yılında İZSU, İzmir genelinde 555 kilometre içme suyu şebekesi imalatının yanı sıra, 483 kilometre içme suyu şebekesi ve branşman hattında bakım yapacak.