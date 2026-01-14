İzmir'in kuzey-güney aksındaki en kritik ulaşım ağı olan İZBAN (14 Ocak 2026) seferlerinde büyük aksamalar yaşanıyor. Peki, İzmir (İZBAN) çalışıyor mu? 14 Ocak İZBAN bugün grevde mi?

İZBAN BUGÜN GREVDE Mİ, ÇALIŞIYOR MU?

İzmir'de ulaşımın can damarı olan İZBAN hattında, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü kamu emekçilerinin ülke genelindeki iş bırakma eylemi nedeniyle büyük bir hareketlilik yaşanıyor. İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) hatlarında bugün (14 Ocak 2026), kamu çalışanlarına yapılan %18,60'lık maaş zammını yetersiz bulan sendikaların aldığı "iş bırakma" kararı uygulanıyor. Gece saat 00:00 itibarıyla başlayan eylem, özellikle TCDD personeli tarafından işletilen sinyalizasyon ve hat kontrol merkezlerini etkilediği için İZBAN seferlerinde aksamalar meydana geliyor.

İZBAN yönetiminden yapılan son duyuruda, seferlerin tamamen durmadığı ancak hat üzerindeki personel eksikliği nedeniyle sefer aralıklarının uzadığı ve bazı trenlerin iptal edildiği belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBAN hattındaki mağduriyeti gidermek adına ESHOT ve İZULAŞ otobüs hatlarında ana arterlere ek seferler koyarak ulaşımı rahatlatmaya çalışıyor.