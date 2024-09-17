İzmir Körfezi için harekete geçildi

Yayınlanma: 17.09.2024 - 10:47

Güncelleme: 17.09.2024 - 10:47

İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri sonrası kurulan 'İzmir Körfezi Bilim Kurulu', Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da katılımıyla İzmir İktisat Kongre Merkezi’nde toplandı. 35 akademisyenden oluşan Bilim Kurulu üyeleri ve ilgili kurumların uzmanlık alanlarına göre “İklim Değişikliği ve Doğa Temelli Çözümler Çalışma Grubu”, “Atıksu Altyapısı ve Dereler Çalışma Grubu” ve “Deniz Alanlarının Değerlendirilmesi ve Ekosistemin İyileştirilmesi Çalışma Grubu” oluşturuldu.

Bakan Yardımcısı Varank, İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleriyle ilgili ölümlerinin sadece bölgesel bir sorun olmadığını, aynı zamanda ülke genelinde ekosistem üzerinde olumsuz etkiler yaratan bir kriz olduğunu vurguladı. Bu krizin iklim değişikliği, su kalitesi ve kentsel kirlilik gibi birçok çevresel faktörle ilişkili olduğunu belirtti. Bilimsel temelli çözümler geliştirilmesi için çalışmaların başlatıldığını aktaran Varank, ilk etapta bilim insanları ve yetkililerle yapılan toplantılar sonucunda, İzmir Körfezi'ni koruyacak ve benzer çevresel felaketlerin önüne geçecek acil eylem planının Eylül ayı sonuna kadar açıklanacağı ifade etti.

Fatma Varank, çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüleceğini ve kasım ayı sonunda uzun vadeli bir eylem planının da hazır olacağını açıkladı. Ayrıca, İzmir Körfezi’ni gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmak için gereken tüm adımların atılacağını belirtti. Varank, toplantıya katılan bilim insanlarına teşekkür ederek, iki günlük çalıştayın ülkemiz ve İzmir için hayırlı olmasını diledi. Üyeler, toplantı sonrası Körfez’de inceleme bulunacak.