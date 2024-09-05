İzmir Körfezi için toplandılar, doğum günü kutladılar

Yayınlanma: 05.09.2024 - 17:02

Güncelleme: 05.09.2024 - 17:13

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümleri, kötü koku ve kirliliğin sebeplerinin araştırılması ve önlenmesi amacıyla oluşturduğu "İzmir Körfezi Bilim Kurulu Heyeti" üyeleri körfezde AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın doğum gününü kutladı.

Heyette İzmir Valisi Süleyman Elban haricinde sadece AKP’li vekiller ve bürokratların olması tepki çekti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Bakan, İzmir Körfezi’nin kıyısında bir muhalefet partisi il başkanı gibi basın toplantısı yaparak, yerel yönetimlerimizi hedef göstermektedir” dedi.

“GÜNÜ MANİDAR”

Kendisinin Dünya Sağlık Örgütü’nün aylar önce planlanan toplantısına katıldığını aktaran Tugay, “Her şeyi siyasetin ve kutuplaşmanın malzemesi haline getiren sayın bakanımız, İzmir Körfezi sahilinde basın toplantısı yaptığı gün neden İzmir’de olmadığımı gayet iyi bilmektedir. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla Sağlıklı Kentler Birliği toplantısında Türkiye’yi temsilen gerçekleştiği, aylar öncesinden bellidir. Eğer bundan haberi yoksa kendisini bilgilendirenlerin doğruluğunu sorgulamalıdır. Eğer biliyor da bu toplantıyı İzmir’i temsilen yurtdışında olduğum bir güne denk getiriyorsa bu da manidardır” diye konuştu. Tugay, körfezin temizliği için işbirliği çağrısını yeniledi.

DOĞUM GÜNÜ DE KUTLADILAR

Bakan Kurum’un, İzmir’deki balık ölümleri ile ilgili basın açıklaması sırasında heyette yer alan AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’nın elinde pasta ile AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın doğum günü sürprizi yaptı. AKP’liler ellerinde pasta ile poz verdi.