İzmir Kuyumcular Odası'ndan sahte ve düşük ayarlı altın uyarısı

10 Nisan 2022 Pazar, 14:33

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'e sektörde yaşadıkları sorunları anlatan İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, "Ata altını Darphane haricinde kaçak yollardan düşük ayarlı basılıyor. Çeyrek altın, gram altın ve bilezikte ayar düşürülüyor. 8 ayarı 14 diye satan var. Pırlanta adı altında sentetik CVD satılıyor. Sentetik pırlantayı kuyumcu dahi anlayamıyor" dedi.

CHP'li Sertel, İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu'yu ziyaret ederek sektörün durumu ile ilgili bilgi aldı. Piyasadaki sahte ve ayarı düşürülmüş altından dert yanan ve yurttaşları uyaran Buyrukçu, Sertel'e yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

"ATA ALTININDA SAHTE BASKI KURNAZLIĞI"

Önemli yatırım araçlarından biri olan ve üretimi Darphane’nin tekelinde olan Ata (Cumhuriyet) altınının kaçak yollardan da üretilip, piyasaya sunulmaya başladığını belirten Buyrukçu şunları söyledi:

“Ata altını devlet tekelinde olan milli para niteliğinde. Bunun tavsiye edilen bir satış fiyatı var. O fiyatların altında satılıyorsa şüpheye düşmek gerek. Ata altınını darphane bize belli bir para karşılığı veriyor. Toptancı belli bir kar marjı koyuyor. Sonrasında kuyumcular olarak belli bir kar marjı daha koyarak tavsiye edilen fiyatlara satıyoruz. Ama baktığınız zaman tavsiye edilen fiyatın altında Ata altını satan var. Ata altını toptancıda 6 bin lira ancak 5 bin 900 liraya satan oluyor. Hatta 5 bin 850 liradan satan var. Biz bunlara 'Hurdadan bile alsan bu paraya alamazsın. O halde bu fiyatlara nasıl satıyorsun?' diyoruz. Nasıl satıyor biliyor musunuz? İkinci baskı denilen sahte baskı Ata altınları var. Bunları ayarları düşük. Geçen gün Menemen’de yakalandı bir tane. Bunlar düşük ayarda basılıyor. Bir kilo bastığı zaman 83 gram avanta elde ediyor. Ve bu kişiler günde 10 kilo basabiliyorlar. Biz bunları tespit ettiğimiz zaman gereken kanuni yaptırımları uyguluyoruz. Ancak devletin elinin buna dokunması ve dur demesi lazım.”

"PIRLANTANIN SAHTESİNİ KUYUMCU DAHİ ANLAYAMIYOR"

Piyasada pırlanta adı altında sentetik pırlanta denilen CVD isimli ürünün çokça satıldığını vurgulayan Buyrukçu, CVD denilen malzemeyi laboratuvarda test ettirmedikten sonra kuyumcunun dahi anlamadığını vurguladı. Vatandaşları Gemaloji Laboratuvarı’ndan onaylanmamış, sertifikasız pırlanta almamaları konusunda uyaran İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu şöyle konuştu:

"Türkiye’de pırlantaları test eden 3 tane büyük Gemaloji labaratuvarı var. Bunlardan biri de İzmir’de. Piyasada sahte pırlanta oldukça fazla. CVD denilen bir taş var. Laboratuvar ortamında oluşturuluyor. Bu taşla gerçek pırlantayı ayırmak mümkün değil. Ancak laboratuvarda anlaşılır. Hatta öyle ki kuyumcular dahi vitrinlerindeki malın pırlanta olup olmadığını bilmiyor. Her pırlanta pırlanta değil. Dün zümrüt diye 4-5 tane taş getirdiler. Laboratuvarda inceledik, hepsi boyama çıktı.”