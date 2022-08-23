İzmir Menemen'de RES talanı olacak mı?

23 Ağustos 2022 Salı, 12:03

Bu haber de nereden çıktı demeyin!

Haberin İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından erişimi bile engellendi.

Peki haber de neydi? diyebilirsiniz.

Haber İzmir'in Menemen ilçesinde 70 bin metrekarelik alanda yapılması planlanan Rüzgar Enerji Santrali Projesi (RES)…

Bakıldığında her şey CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın İzmir'in Menemen ilçesinde 70 bin metrekarelik alanda yapılması planlanan Rüzgar Enerji Santrali Projesi (RES) için binlerce ağacın kesileceğini söylemesiyle başlamıştı.

Lakin erişim engellenmesinin ana sebebi hali hazırdaki RES Projesi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşı Raif İnan'a ait olduğu iddiasıydı.

Cumhuriyet’in “Bilal Erdoğan’ın arkadaşı, İzmir’in ormanlarını talan edecek" haberi bu yüzden erişime kapatılmıştı.

Bölgede başka rüzgâr alan ve ormanlık olmayan bölgeler varken, iddia edilen ağaç kesimi mevcut 70 bin metrekare alanda niye planlanır?

Zaten yıllardır yenilenebilir temiz enerji adı altında doğanın, yaban hayatının, tarım ve turizm alanlarının adeta yok olmasına göz yuman bu yönetim anlayışı değil mi?

Bir vatandaş olarak bu halkın malını istimlak etmenizi, tarım arazilerini yok etmenizi, yarattığınız tahribatı görmek ve hiçbir şey yapamamak inanın çok zor!

"İsraf ekonomisi değil, üretim ve verim ekonomisine geçiyoruz" diyerek Türkiye’nin elinde “üretim” yapacak fabrika bırakmayan, “yol yapacağız” diyerek ormanları katleden yönetim anlayışınız şimdi de ülkemin tarım arazilerini el attı galiba.

Bu ülkeyi biraz seviyorsanız vazgeçin bu projelerden.

Gözüken o ki bu yandaş merakı ülkeyi gitgide uçuruma sürüklemekte.

Ayrıca bu santrallerin tüm lisans ve izin süreçleri kimler elinden ilerliyor, acil kamulaştırma kararları nasıl alınıyor, kimlere hangi şartlarda veriliyor çok merak ediyorum.

Çevreyi, doğayı yok eden, mülkiyet hakkını hiçe sayan, yerel yönetimlerle ilişki kurma gereği bile duymayan yatırım ve yatırımcılar ile oldubittiye getirilen bu tarz projelerin elbette takipçisi olacağız.

Bunlar dışında vatandaşın merak ettiği diğer soru da şu:

Devletin ve kurumlarının her kademesinde güzel maaşlarla kendilerine yer bulan Kartal İmam Hatip Lisesi mezunlarının ayrıcalığı nedir?

Gerçekten güzel bir soru!

Lakin İzmir halkı bu talan organizasyonuna dur demek için mücadeleden vazgeçmeyecektir.

Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Ve şundan kimsenin şüphesi olmasın ki: Kazanan yine insan ve doğa olacak.

AKP olarak "Durmak yok yola devam" diyorsunuz ya sürekli.

Lütfen!

Durun artık!



