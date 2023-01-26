İzmir Metro A.Ş.’den 45 milyon liralık tasarruf
İzmir’de ulaşım ağının ana damarlarından İzmir Metro A.Ş. aldığı önlemlerle 2022’de 8,6 milyon kilovat (kW) enerji tüketiminin önüne geçti ve 45 milyon liranın üzerinde tasarruf sağladı.
Doğayla uyumlu, dirençli, refahı yüksek bir şehir inşa etme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Metro A.Ş. hem trenlerin işleyişi hem de istasyonlarda alınan önlemlerle 2022’de toplam 8,6 milyon kilovat (kW) enerji tasarrufu ve 45 milyon liranın üzerinde maddi tasarruf sağlandı.
ALINAN ÖNLEMLER
Sensörlü yürüyen merdivenler yolcu akışına göre devreye giriyor ve yolcusuz zamanlarda yavaşlayarak bekleme moduna geçiyor. Bu çalışma prensibiyle yüzde 50’nin üzerinde enerji tasarrufu sağlandı. Çok daha az enerji harcayan led aydınlatmaya geçildi ve böylelikle 1,1 milyon kilovatın üzerinde enerji ile 3,4 milyon lira tasarruf sağlandı. Trenlerde özel sürüş tekniğiyle yıllık 4 milyon kilovat enerji ve 14 milyon lira, aktif ve anlık işletme planlamasıyla ise yüzde 5 enerji ve 11 milyon lira tasarruf edildi.
SIFIR KARBON HEDEFİNE KATKI
45 milyon liranın üzerinde tasarrufun yanı sıra İzmir Metro A.Ş.’nin çalışmalarıyla 2022’de 4 bin 231 ton karbondioksit salımının da önüne geçildi. İzmir Metro A.Ş. sertifikalı yeşil enerji teminiyle yolcuların sıfır emisyon ile seyahat etmelerini sağlıyor.
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