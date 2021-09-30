İzmir Torbalı’da Suriyelilere ait ev ve araçlar yakıldı
İzmir’in Torbalı ilçesinde 17 yaşındaki Batuhan Barlak'ın öldürülmesinin ardından Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı siteye saldırılar düzenlendi. Bir ev ve bazı araçlar yakıldı.
İzmir’in Torbalı ilçesinde, dün gece saatlerinde 17 yaşındaki Batuhan Barlak'ın M.A. adlı kişi tarafından öldürülmesinin ardından ilçede olaylar çıktı.
İddiaya göre, yaklaşık 150 kişi, gruplar halinde olayın yaşandığı ve Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Barış Yapı Sitesi'ne geldi. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu gruplar, Suriyelilere ait bir evi yaktı ve bazı evlere taşla saldırdı. Suriyelilerin genellikle hurda toplamak için kullandıkları araçlar da yakıldı.
İhbar üzerine bölgeye yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sitede ateşe verilen bazı yerleri ve evleri söndürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri grubu dağıtırken, bölgede olayların kontrol altına alındığı belirtildi. Polis ekiplerinin bölgede geniş güvenlik önlemi alıp, olayın yaşandığı site ve çevresinde bekleyişini sürdürdüğü kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sitede meydana gelen olayda, tarım işçisi M.A. sitenin bahçesinde iki arkadaşıyla kaldırımda oturan Batuhan Barlak'a, “İyi akşamlar, ulan” diyerek seslendi. Barlak'ın “Ne diyorsun, ulan sen” diyerek karşılık vermesi sonucu kavga çıktı. M.A. cebinden çıkardığı bıçakla Barlak'ı kalbinden yaralayıp kaçtı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barlak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan Suriye uyruklu M.A.'yı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.
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