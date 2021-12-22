İzmir Uluslararası Mizah Festivali’nde 'Onur Ödülü' Müjdat Gezen’e

22 Aralık 2021 Çarşamba, 09:55

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i kültür sanat kenti haline getirme vizyonu doğrultusunda bu yıl beşincisi düzenlenen İzmir Uluslararası Mizah Festivali kapsamında, tiyatro ve sinemanın duayen sanatçısı Müjdat Gezen’e, Aziz Nesin’in adını taşıyan onur ödülü verildi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki programa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, sanatçı Müjdat Gezen ve davetliler katıldı. Programda, sanat yaşamının 61. yılını dolduran Müjdat Gezen’in hayatını anlatan belgeselin gösterimi yapıldı. Gazeteci Gökmen Ulu tarafından hazırlanan 95 dakikalık belgesel filmde, Müjdat Gezen’in meslek yaşamının yanı sıra bilinmeyen yönleri anlatıldı. Hem güldüren hem de hüzünlendiren belgesel gösteriminin ardından Başkan Tunç Soyer, M&uu ml;jdat Gezen’e ödülünü verdi.

“MİZAH YIKMAZ ONARIR”

Müjdat Gezen belgeselini hazırlayan Gökmen Ulu’ya teşekkür eden Başkan Soyer, “Usta sanatçımız ne kadar çok çocuk, öğrenci, sanatçı, insan biriktirmiş… Kah gülerek kah ağlayarak, hayranlıkla izledik” dedi. Mizahın, iyiliğe yapılan karşılıksız bir çağrı olduğunu belirten Soyer, “İzahın tükendiği yerde, mizah başlar. Görünmeyeni gösterir. Anlatılamayanı haykırır. Mizah yıkmaz, onarır. Yormaz, güldürür. Güldürürken de düşündürür. Birlikte yaşama sevincini çoğaltır. Aramızda bizi bize dışarıdan gösteren, sıradan olanın güzelliğini anlatan, zekası ve mizahıyla Timur’ları daima alt eden kahramanlar vardır. Tıpkı Aziz Nesin gibi. Tıpkı içimize ayna tutan çok sevgili Müjdat Gezen gibi” diye konuştu. Mizah dünyasının kahramanlarının eserlerini yaşatmanın, iyiliği çoğaltmak an lamına geldiğini de ifade eden Tunç Soyer, “Bu nedenle Aziz Nesin’in adını taşıyan bu onur ödülünü tiyatro ve sinema ustası Müjdat Gezen’e takdim etmekten büyük onur duyuyorum. Kendisinin şahsında, mizahıyla bu topluma umut olmuş, olmayı sürdüren tüm ustalara saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“UMUDU PAYLAŞMAMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Tunç Soyer, Müjdat Gezen’in yaşam mücadelesinin umut verdiğini ifade ederek, şunları söyledi: “Müjdat Gezen’in belgeselinde, onun hayatında biriktirdiği insanları, iyilikleri, memleketimdeki insan manzaralarını izlerken ve bugünki memleketimden insan manzaralarına bakarken, zaman zaman umutsuzluğa kapıldığım oldu. Ama sanat yaşamında 61. yılını dolduran büyük ustanın hala büyük bir heyecan, coşku ve umutla sürdürdüğü mücadelesini hatırlayınca, o umudu paylaşmamak mümkün değil.”

MÜJDAT GEZEN'E TEŞEKKÜR

Sanatçı Müjdat Gezen ise Başkan Soyer’e teşekkür ederek, “Ödülün üstündeki deseni, bir tiyatro için Savaş Dinçer çizmişti. Aziz Nesin’in ayak izleri var ama gittikçe küçüleceğine, gittikçe büyüyen ayak izleri var” dedi.