İzmir ve Muğla’da, 25'i çocuk toplam 73 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının sitesinden yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.45 sıralarında, Urla'nın Özbek Mahallesi mevkisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi.

Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından yapılan çalışmada, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 14 kaçak göçmen yakalandı.

MUĞLA'DA 34 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde ise dün saat 22.30 sıralarında Fethiye’nin Çığlık Koyu mevkisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları TCSG-911, KB-15 ve Sahil Güvenlik Dalış Timi DEGAK-22 görevlendirildi.

Ekipler tarafından kara üzerinde tespit edilen 34 kaçak göçmen ve beraberlerindeki 24 çocuk yakalandı.