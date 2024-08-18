Yayınlanma: 18.08.2024 - 19:19

Güncelleme: 18.08.2024 - 19:19

İzmir'in farklı noktalarında yangın dört gündür sürüyor. İzmir yangında havanın sıcak ve kurak olmasının yanı sıra şiddetli rüzgar nedeniyle yangın geniş alanlarda yayılım gösteriyor. Peki, İzmir yangın nerede çıktı? İzmir yangını söndü mü? İzmir yangını neden çıktı?

İZMİR YANGINI SÖNDÜ MÜ?

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı.

Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.

Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılan yangında, kentin birçok noktası duman altında kalmıştı.

Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek vermişti.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülke genelindeki yangınlarla ilgili bilgi veren Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

-Altı tane aktif yangın var. Aydın Didim ve İzmir Ödemiş kontrol altında. Bolu Göynük de müdahale zorlukla yürüyor. Bir süre böyle devam edecek.

-Karabük Ovacık yangınının da enerjisi sönmüş durumda. İzmir'de yangının enerjisi düştü. Yamanlar yangınında etkilenen alan bin 600 hektar civarında.

İzmir'de farklı noktalarda süren yangınlar yerleşim yerlerini de etkiliyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesinin Balıklıova Mahallesi yakınlarında makilik alanda çıkan yangın nedeniyle bölgedeki bir sitenin tahliye edildiğini söyledi.

İZMİR YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının 3 kişinin yaktığı piknik ateşinden kaynaklandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde şu an itibariyle 6 aktif yangın olduğunu ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Yumaklı uluslararası çağrıyı gerektirecek bir husus olmadığını belirtti. Bakan Yumaklı, "Bizi en çok meteorolojik şartlar oluşturuyor. Düşük nem ve yüksek sıcaklıkla uyarısını söylemiştim. Bir kibrit bile çakmamalarını, izmarit atmamalarını, piknik ateşi yakmamalarını özellikle rica ediyorum" dedi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarına ilişkin son bilgileri aktardı.

Bakan Yumaklı şunları söyledi:

"Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Bolu Göynük, Karabük Ovacık ve Manisa Gördes'te enerji düşürüldü. Bu gece bunları bitirmek için arkadaşlar fedakarca müdahale ediyorlar. Yeni bir yangın çıkmazsa biz bu yangınlara konsantre olarak öncelik vereceğiz.

Bizi en çok meteorolojik şartlar oluşturuyor. Düşük nem ve yüksek sıcaklıkla uyarısını söylemiştim. Bir kibrit bile çakmamalarını, izmarit atmamalarını, piknik ateşi yakmamalarını özellikle rica ediyorum.

Bu yangınların söndürülmesiyle ilgili bizlerin kabiliyeti, kapasitesi, hava gücü, yerde arkadaşlarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın hassasiyeti olmazsa başaramayız. Yangınla mücadelede en büyük şey yangın çıkmamasını sağlamaktır.

Bütün yangınların tamamında can kaybı yok. Yanan alanlarda yaşayan canlıların yok olması, etkilenmesi kimsenin arzu etmediği bir şey. Bunlar için çok üzgünüz. İnsanlar canların böyle yok olmasını istemez.