Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 10:39

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 10:39

Depremin yaralarını sarmak için tüm ülke harekete geçti. İzmir iş dünyasındaki 30 kurum ortaklaşa ‘İzmir Yardıma Koşuyor’ isimli yardım kampanyasını depremden saatler sonra başlattı.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası ‘Birlikten İzmir Doğar’ isimli kampanya başlattıklarını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Kahramanmaraş depremleri sonrasında da, ‘İzmir Yardıma Koşuyor’ isimli kampanya ile 4 coğrafi bölgede 10 ilde depreme yakalanan 15 milyon vatandaşımızın yaralarını sarmaya çalışacaklarını bildirdi.

‘Birlikten İzmir Doğar’ kampanyası kapsamında depremzedelere teslim edilmek üzere 84 konut yaptıklarını, deprem bölgesinde zarar gören okullara yardım yaptıklarını aktaran Eskinazi, “1999 yılındaki Gölcük merkezli Marmara depreminden sonra yaşanan en büyük doğal afetle karşı karşıyayız. Hükümetimiz, Uluslararası Yardım Çağrısını da içeren 4. seviye alarm verdi. Toplum olarak 4. seviye alarma uygun harekete geçtik. Tüm imkanlarımızı depremin yaralarını sarmak için seferber edeceğiz. Kampanyaya çığ gibi destek geliyor. Nakdi yardım hesaplarına yatırılan paralarla anında depremzedelerin ihtiyacı olan malzemeleri satın alıp deprem bölgesine sevk ediyoruz. İlk etapta bir gemi battaniyeyi İzmir’den deprem bölgesine sevk ettik. Toplanan paralarla anında Çocuk ve yetişkin için kışlık kıyafet, içlik/polar giysi, çocuk botu, tüplü ısıtıcı, hijyen malzemesi, bebek bezi, battaniye, eldiven/atkı, kuru gıda, uyku tulumu alarak deprem bölgesine sevk etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

UÇAK: YARDIMLAR İÇİN DEPO KİRALADIK

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise; Depremin yol açtığı tahribatın altından geçmiş tecrübelerimiz, becerilerimiz, yardımlaşma ruhumuzla çıkacağız. Bizler de ihracat camiası olarak depremin yol açtığı mağduriyeti en aza indirgemek adına elimizden gelen tüm yardımı ihtiyacı olan alanlara ulaştıracağız. MTK Sitesi Eski Yönetim Merkezi Çamdibi/İZMİR adresindeki depomuzda, çocuk ve yetişkin için kışlık kıyafet, içlik/polar giysi, çocuk botu, tüplü ısıtıcı, hijyen malzemesi, bebek bezi, battaniye, eldiven/atkı, kuru gıda, uyku tulumu gibi ihtiyaçları toplayarak afet bölgesine sevk edilmek üzere, düzenli aralıklarla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) İzmir deposuna teslim edeceğiz. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısı yüreklerimizi dağlasa da yaşadığımız zorluk çok büyük olsa da vakit birlik olma yaralarımızı tüm ülke olarak birlikte sarma vaktidir” dedi.

"YABANCI MÜŞTERILERDEN ANLAYIŞ BEKLIYORUZ"

Depremden etkilenen Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye illerinin 2022 yılında 21 milyar dolar ihracat yaparak, Türkiye ihracatına büyük katkı sağladıklarını aktaran Uçak, “Depremden etkilenen kentlerimiz Türkiye’nin gıda deposu olmaları yanında, tarım ve sanayi sektörlerinde çok büyük üretici ve ihracatçı kimliğine sahip kentlerimiz. Bu şehirlerimizin üretici ve ihracatçı kimlikleri kısa süreliğine sekteye uğrayabilir. Bugünden itibaren ithalatçı dostlarımızdan, deprem bölgesindeki ihracatçılarımızın termin sürelerinde kolaylık göstermelerini bekliyoruz. Biz ihracatçılar ile ithalatçılar uzun soluklu ilişkilere sahibiz. İhracatçılarımız bugüne kadar ithalatçılarımızın depolarında her zaman stok bulundurmalarına olanak sağladı. Böylesi durumda ithalatçı dostlarımızın anlayışlı olacaklarına inancımız tam” diyerek sözlerini noktaladı.