İzmir Zübeyde Hanım’ı anacak

13 Ocak 2022 Perşembe, 16:14

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 14 Ocak 1923 tarihinde hayata gözlerini yuman annesi Zübeyde Hanım için Karşıyaka Kaymakamlığı tarafından kabri başında anma töreni düzenlenecek.

Saat 10:00’da çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak törende, Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şubesi ve Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şubesi temsilcileri bir anma konuşması yapacak.

Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek anma programına ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yanı sıra siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, oda, vakıf ve derneklerin temsilcileri ile yurttaşlar da katılacak.