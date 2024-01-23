İzmir’de 100 m2 bir evin ortalama fiyatı 3 milyonu geçti

Yayınlanma: 23.01.2024 - 16:15

Güncelleme: 23.01.2024 - 16:15

CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Buğra Gökce, giderek derinleşen barınma krizine ilişkin sosyal medya hesaplarından değerlendirmelerde bulundu. İzmir’de 100 metrekare (m2) bir evin ortalama satış fiyatının 3 milyon 39 bin liraya çıktığını ifade eden Buğra Gökce, asgari ücret ile geçinen bir kişinin ev sahibi olabilmesi için 15 yıl yemeden içmeden çalışması gerektiğini belirtti.

“KONUT SAHİBİ OLMAK LÜKS DEĞİL HAKTIR”

X hesabından istatistikleri paylaşan Gökce, “Gençlere, çalışanlara, emeklilere konut almak hayal oldu. Açık kaynak verilerine göre İzmir’de 100m2 bir evin ortalama satış fiyatı 3 milyon 39 bin liraya çıktı. Bir asgari ücretlinin ev sahibi olabilmesi için tam 178 ay yani yaklaşık 15 yıl yemeden içmeden çalışması gerekiyor. Asgari ücretin yüzde 50 üstünde maaş alan biri yemese içmese 119 ayda yani 10 yılda konut sahibi olabiliyor. Konut sahibi olmak lüks değil haktır. Devlet vatandaşların konut hakkını korumak zorundadır” dedi.

“SOSYAL KONUTLARLA HALKIMIZ BİRAZ DA OLSA NEFES ALACAK”

Barınma sorununa hafifletmek için atılacak adımları da açıklayan Buğra Gökce, “Bugün karşı karşıya olduğumuz krizin en önemli sebebi anayasada yer alan bu hakkın korunmaması, şehirlerimizin halk için değil rant için yönetilmesidir. Bizim en büyük önceliğimiz İzmir’den başlayarak konut hakkını koruyacak, şehirlerimizin deprem direncini arttıracak politikalarla sosyal konut üreterek halkımıza sunmak olacak. Bir seferberlik ruhuyla, İzmir’in tüm gücüyle, merkezi hükümeti de akılcı ve somut önerilerle harekete geçmeye çağırarak konut krizini hafifletmek için çalışacağız. Yerinde ve tarihi dokuyu koruyarak hayata geçireceğimiz kentsel dönüşüm projeleriyle İzmir’in hem deprem direnci artacak, hem de sosyal konutlarla halkımız biraz da olsa nefes alacak. Sorumluluğumuzu da, İzmir’in gücü ve imkanlarıyla yapabileceklerimizi de biliyoruz. İzmir için de Türkiye için de çalışacak, birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.