İzmir’de 2.5 milyarlık ponzi vurgunu: ‘Holding sahibinden haber alınamıyor’ iddiası

İzmir’in Çiğli ilçesinde ponzi sisteminde olduğu gibi yüksek getiri vaadiyle para topladığı iddia edilen Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı’ya bir haftadır ulaşılamadığı iddia edildi. Şirkete ait soğuk cüzdanın Ocakçı’nın yeğeni Salih Han tarafından çalındığını iddia ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 11:26
İzmir’de 2.5 milyarlık ponzi vurgunu: ‘Holding sahibinden haber alınamıyor’ iddiası
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‘Seçil Erzan Fonu’ Türkiye’nin gündemiydeyken, bir vurgun da İzmir’de yaşandı. 

Sedat Ocakçı'nın sahibi olduğu Ocakçı Holding'e ait 2 milyar 500 milyon liralık soğuk cüzdanla kaçtığı iddia edilen siber güvenlik uzmanı Salih Han'ın peşine yüzlerce polis düştü.

İzmir yerel basınının aktardığına göre, öte yandan mağdurlara sosyal medyadan borcunu ödeyeceği vaadinde bulunan Sedat Ocakçı'nın, son mesajının ardından ortadan kaybolduğu ileri sürüldü. 

Holdingin bulunduğu Çiğli'deki binanın da iki aylık kira ve elektrik su borcunun ödenmemesinden dolayı boşaltıldığı ve levhalarının da indirildiği görüldü.

Başkan Ocakçı yaptığı paylaşımda çalan kişinin akrabası olduğunu kabul ederken şunları demişti:

"Ekibimin içinden ve kendi kanımdan birisinin bu ihaneti kanımızı dondurdu." 

Ancak Ocakçı'nın mağdurların paralarını ödeyeceklerine dair yaptığı paylaşımın ardından ortadan kaybolması dikkat çekti. Mali polisin de coin yatırımları ve kaçma iddiası ile ilgili inceleme başlattığı öğrenilirken, Sedat Ocakçı yüzünden mağdur olan binlerce yatırımcının kredi çektiği ve bu yüzden birçok kişinin ‘uçurumun kenarında’ olduğu iddia edildi.

Çiğli'de Sedat Ocakçı'ya güvenerek yüzde 10 ile yüzde 20 gibi yüksek faiz getirisiyle her yaştan parasını teslim edenler bulunuyor. Öğrenciden emekliye, evini arabasını satıp kredi çekerek sisteme giren birçok yurttaş mağdur.


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