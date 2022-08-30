İzmir'de 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos 2022 Salı, 13:07

İzmir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ve büyük ilgi gören törenle coşkuyla kutlandı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan resmi törenlere İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, siyasi parti temsilcileri, İzmir milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve binlerce yurttaş katıldı.

Ellerinde bayraklarıyla gencinden yaşlısına meydanı dolduran İzmirliler, söyledikleri marşlar ve alkışlarıyla bayramı doyasıya kutladı.

Programın devamında günün anlam ve önemine dair konuşmayı Hava Savunma Üst Teğmen Yusuf Eldemir yaparken, resmi kutlamalar askeri geçit töreniyle sona erdi.