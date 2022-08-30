İzmir'de 30 Ağustos coşkusu
Büyük zaferin yüzüncü yılı 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl İzmir'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Gencinden yaşlısına, 7’den 70’e meydanları dolduran binlerce yurttaş ellerinde Türk bayrakları ile alanları adeta gelincik tarlası gibi kırmızıya boyadı, marşlarla zaferi doyasıya kutladı.
İzmir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ve büyük ilgi gören törenle coşkuyla kutlandı.
Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan resmi törenlere İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, siyasi parti temsilcileri, İzmir milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve binlerce yurttaş katıldı.
Ellerinde bayraklarıyla gencinden yaşlısına meydanı dolduran İzmirliler, söyledikleri marşlar ve alkışlarıyla bayramı doyasıya kutladı.
Programın devamında günün anlam ve önemine dair konuşmayı Hava Savunma Üst Teğmen Yusuf Eldemir yaparken, resmi kutlamalar askeri geçit töreniyle sona erdi.
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