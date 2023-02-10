İzmir’de 41 milyon lirayı aşan destek

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 12:02

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 12:02

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin afet bölgesi için başlattığı destek çalışmaları artarak devam ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremlerin yaşandığı felaket bölgesine dört günde 121 tır, 82 kamyon, 3 uçak ve 2 gemiyle yardım ulaştırıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başlattığı dayanışma kampanyaları “Umut Hareketi” ile “Bir Kira Bir Yuva” ile ulaşılan bağış rakamı ise 41 milyon lirayı geçti.

464 BİN BATTANİYE GÖNDERİLDİ

Şu ana kadar 464 bin battaniye, 7 bin yorgan, 3 bin 500 yastık, 7 bin 26 elektrikli ısıtıcı ve bin 521 soba, 465 bin 687 litrelik içme suyu, 28 bin 500 bebek bezi ve maması, 8 bin paket hijyenik ped, 809 bin parça giysi, 16 bin 500 hijyen paketi, 32 bin 137 ekmek, 18 bin 355 adet süt, 20 bin gıda paketi ile ilk yardım malzemesi, çadır, mat, uyku tulumu, ayakkabı, tıbbi malzeme, tekerlekli sandalye gibi tonlarca insani yardım malzemesi ihtiyaç bölgelerine gönderildi.

İZMİR’DE DAYANIŞMA BÜYÜYOR

Depremzedelerin ihtiyacı olan insani yardım malzemelerinin satın alınmasını sağlayan “umuthareketi.izmir.bel.tr” adresinden bölgeye ulaştırılmak üzere 39 milyon lirayı aşan yardım yapıldı. Depremde evini kaybetmiş yurttaşlar ile kira desteği vermek veya boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyen kişileri buluşturan “birkirabiryuva.org” ile ise 2 milyon 130 bin liralık katkı sağlandı. Kampanyayla 104 kişi kira desteği vereceğini, 181 kişi evini paylaşacağını beyan etti.

Gaziemir Fuar İzmir, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu ile Çankaya'daki APİKAM'ın bahçesinde yurttaşlardan gelen insani yardım malzemelerinin paketlenme ve yükleme çalışmaları sürüyor.

EKİPLER AFET BÖLGESİNDE SAHADA

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri de sahada iş makineleri ve araçlarla arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Günde 10 bin kişilik yemek üreten mobil mutfak da faaliyette. Büyükşehir Belediyesi’nin komuta kontrol aracında mobil internet ve mobil şarj istasyonu da kuruldu.