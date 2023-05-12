İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 7 gözaltı!

Yayınlanma: 12.05.2023 - 14:07

Güncelleme: 12.05.2023 - 14:07

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Cüneytbey Mahallesi Ürüncü Sokağı'ndaki bir kıraathanenin ikinci katında dün akşam yaşanan silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında olayla ilgili 13 şüpheli belirlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 7 zanlıyı yakaladı. Haklarında gözaltı kararı verilen 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup, Cüneytbey Mahallesi Ürüncü Sokağı'ndaki bir kıraathanenin ikinci katında konuşmak için bir araya gelmiş, çıkan kavgada iki tarafın da silah kullanmasıyla B.C. ve S.B. olay yerinde, T.A., R.B. ve O.D. de hastanede hayatını kaybetmişti. Olayda 2 kişi de yaralanmıştı.