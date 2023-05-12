İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 7 gözaltı!

İzmir'de bir kıraathanede 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 13 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, 7'si yakalandı. Haklarında gözaltı kararı verilen 6 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 12.05.2023 - 14:07
İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 7 gözaltı!
Abone Ol google-news

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Cüneytbey Mahallesi Ürüncü Sokağı'ndaki bir kıraathanenin ikinci katında dün akşam yaşanan silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında olayla ilgili 13 şüpheli belirlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 7 zanlıyı yakaladı. Haklarında gözaltı kararı verilen 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup, Cüneytbey Mahallesi Ürüncü Sokağı'ndaki bir kıraathanenin ikinci katında konuşmak için bir araya gelmiş, çıkan kavgada iki tarafın da silah kullanmasıyla B.C. ve S.B. olay yerinde, T.A., R.B. ve O.D. de hastanede hayatını kaybetmişti. Olayda 2 kişi de yaralanmıştı.


gözaltı husumet İzmir kıraathane kavga

İlgili Haberler

İzmir'de 5 kişinin öldüğü silah kavganın nedeni ihaleymiş

İzmir'de 5 kişinin öldüğü silah kavganın nedeni ihaleymiş
İzmir'de katliam gibi kavga: 5 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de katliam gibi kavga: 5 kişi hayatını kaybetti
Denizli'de eğlence mekanında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Denizli'de eğlence mekanında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

En Çok Okunan Haberler