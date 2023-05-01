Denizli'de eğlence mekanında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Denizli’nin Çivril ilçesinde eğlence mekanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 01.05.2023 - 15:14
Denizli'de eğlence mekanında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
Abone Ol google-news

Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi’nde bir eğlence mekanında meydana gelen olayda, iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında mekana geldiği aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Mestan Çulhaoğlu (23) vücudunun değişik bölgelerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

Silahlı kavgada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan bazılarının hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Denizli silahlı kavga silah eğlence

İlgili Haberler

Sarıyer'de 'silahlı' saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Sarıyer'de 'silahlı' saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İşyerinde silahla başından vuruldu

İşyerinde silahla başından vuruldu
İstanbul Gaziosmanpaşa'da dehşet: 14 yaşındaki çocuk silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da dehşet: 14 yaşındaki çocuk silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler