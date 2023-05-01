Denizli'de eğlence mekanında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
Denizli’nin Çivril ilçesinde eğlence mekanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi’nde bir eğlence mekanında meydana gelen olayda, iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Yaşanan arbede sırasında mekana geldiği aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Mestan Çulhaoğlu (23) vücudunun değişik bölgelerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.
Silahlı kavgada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Yaralılardan bazılarının hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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