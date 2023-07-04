İzmir'de Arapça tabela operasyonu: Buna izin vermemesi gerekiyor
İzmir Büyükşehir Belediye ekipleri Konak İlçesi Basmane semtinde Arapça tabelaları kaldırdı. Başka Soyer, "Bu şehirin buna izin vermemesi gerekiyor" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Zabıta ekipleri Basmane’de son dönemde sayıları hızla artan Arapça tabelalı işyerlerine yönelik denetimlere başlandı. Ekipler, Arapça tabelaları sökmeye başladı.
Konu hakkında Cumhuriyet'e konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İçişleri Bakanlığı'nın talimatlarını hatırlatarak, "Yani normal mevzuat uygulanıyor. Bu zaman zaman yaptığımız bir şey zaten. Yanı sonuçta biz bir kamu kurumu olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Bu şehir bu mevzuat nedeniyle zaten bunlara izin vermememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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