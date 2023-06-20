İzmir'de dehşet: Ateş ederek öldürdü, cesedini ateşe verdi
İzmir'de A.A. (53) iddiaya göre husumetli olduğu Cemil Z.'yi (47) inşaat halindeki evde tabancayla öldürüp, cesedini ateşe verdi. Jandarma, olayın ardından kaçan A.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı.
Olay, dün akşam saatlerinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Damlacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.A. aralarında para meselesi yüzünden husumet bulunan Cemil Z. ile inşaat halindeki bir evde buluştu.
Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A., yanında taşıdığı tabancayla Cemil Z.'ye ateş edip öldürdü, ardından da cesedini ateşe verdi.
Silah sesini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cemil Z.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma olayın ardından kaçan A.A.'yı İzmir-İstanbul Otoyolu Ulucak bağlantı yolunda yakalayıp, gözaltına aldı. A.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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