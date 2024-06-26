Yayınlanma: 26.06.2024 - 20:31

Güncelleme: 26.06.2024 - 21:36

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclisi, haziran ayı olağan toplantısında İzmir'de ekmeğe zam kararı aldı. Toplantıda alınan kararla ekmeğin gramı 220 gramdan 200 grama düşerken, fiyatı ise 9 TL'den 10 TL'ye yükseldi.

Buna göre İzmir'de 1 Temmuz'dan itibaren İZTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmek 10 TL'den satılmaya başlanacak.