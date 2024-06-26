İzmir'de ekmeğe zam
İzmir'de 1 Temmuz'dan itibaren İZTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmek 10 TL'den satılmaya başlanacak.
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclisi, haziran ayı olağan toplantısında İzmir'de ekmeğe zam kararı aldı. Toplantıda alınan kararla ekmeğin gramı 220 gramdan 200 grama düşerken, fiyatı ise 9 TL'den 10 TL'ye yükseldi.
Buna göre İzmir'de 1 Temmuz'dan itibaren İZTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmek 10 TL'den satılmaya başlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cemaatten daire başkanlığına...
- Asgari ücret ve emeklilere refah payı açıklaması
- 1128 yıl hapis cezası alıp nasıl tahliye olursunuz?
- Can Kıraç hayatını kaybetti
- Bu karar araç fiyatlarını etkileyecek!
- İnsan kaçakçılığı yapan generale gözaltı!
- 'Liderimize karşı haddini aşmaya kalkanlar...'
- İstismar edilen çocuğun babası konuştu
- Erdoğan ve muhabir arasında ilginç diyalog
- HSK üyesine ‘büyü’ yaptırmış